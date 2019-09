Voormalige apothekeres krijgt 2 jaar cel: ze maakte haar ex-werkgevers bijna 40.000 euro afhandig Siebe De Voogt

17 september 2019

14u01 1 Zuienkerke Een voormalige apothekeres uit Wingene heeft in de Brugse rechtbank 2 jaar cel met uitstel gekregen, nadat ze vier jaar geleden twee van haar ex-werkgevers bestal. In totaal maakte C.V. (54) hen bijna 40.000 euro afhandig door te sjoemelen met het kassasysteem of medicatie op hun naam te bestellen.

C.V. (54) uit Wingene ging op 15 april 2014 deeltijds aan de slag als titularis-apothekeres bij Pharma2Care in Zuienkerke. De verantwoordelijke van de apotheek stelde op 14 juli 2015 vast dat een bedrag van 800 euro ontbrak uit de kassa. Volgens de man waren ook voordien al regelmatig enveloppen met cash geld verdwenen.

Camerabeelden

Hij besliste camera’s te installeren in de zaak en op 17 juli leverde dat resultaat op. Op de beelden was volgens de rechtbank te zien hoe C.V. enveloppen uit een lade haalde met een bedrag van 1.300 euro erin. De vrouw was nochtans in het voorjaar van 2015 al ontslagen, maar had na haar ontslag de sleutels van de firma achtergehouden. Na de diefstal maakte ze in het kassasysteem van de apotheek een melding aan dat het geld naar bank was gebracht. Verder onderzoek in het systeem bracht aan het licht dat sinds augustus 2014 verschillende gelden waren ontvreemd door gesjoemel met creditnota’s, teruggaven of rechtzettingen van betalingen. In totaal ging het om zo’n 37.000 euro. Aangezien V. bij Pharma2Care verantwoordelijk was voor het legen van de kassa, kwam ze meteen in het vizier van het gerecht.

De vrouw sloeg niet enkel toe in Zuienkerke, maar ook bij twee apotheken in het Gentse waar ze voordien nog had gewerkt. In het najaar van 2015 en begin 2016 liet ze onder meer voor 2.800 euro medicatie leveren op naam van haar ex-werkgever, terwijl ze de goederen zelf ging ophalen. Tijdens haar proces betwistte C.V. de camerabeelden. Volgens de vrouw stond het niet vast dat zij achter de diefstallen zat. Desondanks legde de rechter haar dinsdagmorgen 2 jaar cel met uitstel op en 600 euro boete. De gestolen bedragen moet V. aan de getroffen firma’s terugbetalen.