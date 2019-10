Vermist paard dood teruggevonden in gracht Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

21 oktober 2019

12u46 0 Zuienkerke In Nieuwmunster zijn maandag twee paarden uitgebroken ter hoogte van de Smisjesstraat.

Eigenaars Kristof Kiesecoms stelde de uitbraak vrij snel vast. “We konden één van de paarden gelukkig snel terugvinden", zegt hij. “Het andere bleef een tijdje vermist.” Dat was Spencer, de meest lichtbruine van de twee. Rond de middag vond de eigenaar het paard terug. “Maar jammer genoeg dood in de gracht", zegt de eigenaar. “Dat was een klap.”