Trajectcontrole tussen De Haan en Zuienkerke vanaf eind dit jaar Bart Huysentruyt

25 mei 2020

De geplande trajectcontrole op de N9 tussen De Haan en Zuienkerke werkt tegen eind dit jaar. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

De Vlaamse regering besliste begin dit jaar om 21 nieuwe trajectcontroles uit te rollen langs gewestwegen in Vlaanderen. De locaties werden bepaald op basis van de meest recente ongevallendata en gereden snelheid. “Een van de geselecteerde zones voor trajectcontrole situeert zich op de N9 langs de Brugse Baan in De Haan en de Oostendse Steenweg in Zuienkerke. Op dit traject gebeurden er tussen 2014 en 2018 13 ongevallen, waarbij er 12 lichtgewonden, 3 zwaargewonden en 2 doden vielen”, weet Bert Maertens.

Trajectcontrole meet 2,7 kilometer

Intussen werd er een formeel akkoord bereikt tussen de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten. “De trajectcontrole is 2,7 kilometer lang en situeert zich tussen kilometerpunten 104.2 en 106.9", zegt Maertens. “De doorlooptijd voor een dergelijk project is normaal gezien zes maanden. Dat betekent dat de trajectcontrole in het laatste kwartaal van 2020 in werking zal treden.”