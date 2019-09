Restauratie van kerk van Zuienkerke bijna af Bart Huysentruyt

04 september 2019

17u36 0 Zuienkerke Schilderwerken De Witte uit Stekene rondt de interieurrestauratie van de kerk van Z uienkerke af.

“Vlak na de paasvakantie zijn we gestart met restauratiewerken. Na vier maanden zijn de werken afgerond en kan de kerk terug worden opgeleverd”, zegt Pieter De Witte, zaakvoerder van Schilderwerken De Witte. Sinds april 2019 lopen er restauratiewerken in de Sint-Michielskerk. Een deel van het pleisterwerk en de moluren werd vernieuwd of verstevigd. De kerk kreeg ook kleur. Om die kleur te bepalen, is eerst een historisch onderzoek uitgevoerd naar de vroegere kleuren. “De gekozen kleur verwijst zo naar het verleden”, zegt Pieter De Witte. “Op basis van onderzoek werd de huidige witachtige tint bepaald. De volgende twee weken zullen we nog bezig zijn om de kerk terug netjes te maken. Daarnaast zullen we ook nog een paar beelden van de altaren hun historische patine teruggeven.”

Begin dit jaar voerde dezelfde firma ook al werken uit aan de kerk van Meetkerke. Ze pakten eerder ook al de Onze Lieve Vrouwekerk én de Sint Carolus Borromeuskerk van Antwerpen aan.