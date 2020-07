Ondanks corona gaat 23ste kunstroute in Zuienkerke door Bart Huysentruyt

29 juli 2020

09u10 0 Zuienkerke De 23ste kunstroute in Zuienkerke gaat, ondanks de tweede corona-opstoot, gewoon door. Deze editie is gepland op 8, 9, 14, 15 en 16 augustus.

“Uiteraard ziet de route er helemaal anders uit dan andere jaren”, zegt Annie Allemeesch, secretaris van de Cultuurraad. “Zo is er geen openingsrondrit, geen receptie en voorzien we extra hygiënische maatregelen op de acht locaties in de vier deelgemeenten.” Het parcours is 27 kilometer lang. Opvallend zijn de muurschilderijen van Jook Doodle Woman, op verschillende plaatsen te bewonderen. Je kan de kunstroute op vier verschillende locaties starten: er zijn parkings in de vier deelgemeenten. Starten kan telkens om 10.30 uur tot 18 uur.