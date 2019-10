Nergens in West-Vlaanderen word je ouder dan in Zuienkerke Bart Huysentruyt

21 oktober 2019

14u55 0 Zuienkerke Nergens in West-Vlaanderen word je ouder dan in Zuienkerke. Dat blijkt uit een groot onderzoek van demografen van de VUB en de UCL dat de krant De Standaard al kon inkijken.

De levensverwachting ligt het hoogst in Zuienkerke, waar mensen gemiddeld zo'n 85 jaar worden. Ter vergelijking: een Belg wordt gemiddeld 81,5 jaar. Dat is twee keer zo oud als 170 jaar geleden. Zuienkerke leidt in onze provincie de dans, net voor Oudenburg, Damme, Lichtervelde en Pittem.

Waarom net Zuienkerke de plek is waar je het oudst wordt, is niet helemaal duidelijk. Maar mogelijk is de verklaring ook simpel: “Er woont ook een ouder publiek”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe (Lijst Burgemeester). “Maar anderzijds is het hier ook rustig wonen en hebben we geen problemen. De open ruimte die we hier nog hebben, speelt misschien mee omdat het stressniveau dan lager ligt.”

Meer over Zuienkerke