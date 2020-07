Melkveehouder Eddy Deklerck uit Zuienkerke ontvangt jeugdkamp uit Kruibeke Bart Huysentruyt

27 juli 2020

09u18 0 Zuienkerke Voor het eerst, en mede ingegeven door de coronacrisis, kunnen jongeren kennismaken met de melkveehouderij van Eddy Deklerck uit Zuienkerke. Jongeren uit Kruibeke waren de eersten.

Door de coronacrisis zaten heel wat jeugdbewegingen vrij kort voor de zomer plots met de handen in het haar. Toen ze eenmaal groen licht kregen om de kampen deze zomer, mits het respecteren van specifieke voorwaarden, door te laten gaan, moesten ze hals over kop nog op zoek naar een locatie. Eddy Deklerck uit Zuienkerke is een van de melkveehouders die inging op deze nood aan kampplaatsen en zichzelf aanbood als gastheer van een zomerkamp. Hij ontving de afgelopen twee weken in totaal 170 meisjes van Chiro Adelheid uit Kruibeke en bezorgde hen een onvergetelijk kamp tussen de koeien. FrieslandCampina zorgde voor een extra attentie en leverde gratis brikjes Joyvalle melk, Cécémel en Fristi.

De jongeren leerden het werk op de boerderij kennen en beleefden een fijne week.