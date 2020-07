Kamerlid Kurt Ravyts (Vlaams Belang) ontvangt poederbrief in Zuienkerke Mathias Mariën

08 juli 2020

19u41 1 Zuienkerke De politie van Blankenberge/Zuienkerke is een onderzoek gestart naar een poederbrief die Vlaams Kamerlid Kurt Ravyts (Vlaams Belang) ontving. Dat bevestigt commissaris Philip Denoyette.

De poederbrief werd verstuurd naar het adres van Ravyts in Zuienkerke. Het is ondertussen al het vierde bevestigde geval. Eerder vandaag ontvingen al collega-kamerleden van Vlaams Belang en N-VA een gelijkaardige brief.