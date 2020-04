In Zuienkerke heeft nog niemand corona: “De uitgestrektheid van onze gemeente is een voordeel” Bart Huysentruyt

11 april 2020

15u33 0 Zuienkerke Na vier weken lockdown telt de gemeente Zuienkerke, tussen Brugge en Blankenberge, nog altijd geen coronabesmettingen. Dat is hoogstuitzonderlijk in Vlaanderen en zelfs uniek in West-Vlaanderen. “Onze 2.700 inwoners zitten verspreid over 5.000 hectare grond: dat is in dit geval een troef", zegt burgemeester Alain De Vlieghe (LB).

Dat het stil is in het anders zo stille polderdorp Zuienkerke is niet verwonderlijk. Maar het is nog stiller dan anders, want niemand komt er op straat. Het enige dorpscafé onder de kerk zoekt nog altijd een overnemer, het verenigingsleven ligt helemaal plat. Zuienkerke is momenteel een witte vlek in West-Vlaanderen: er is tot op vandaag geen enkele besmetting met Covid-19 vastgesteld.

“Jawel, een medewerker van onze technische dienst is twee weken in quarantaine geplaatst”, vertelt burgemeester Alain De Vlieghe (Lijst Burgemeester). “Maar die man komt uit het naburige Lissewege en is dus niet meegeteld in onze cijfers." De burgemeester ziet wel meerdere factoren die een invloed hebben op het cijfer nul achter Zuienkerke. “Een factor geluk", is hij eerlijk. “Maar ook de uitgestrektheid speelt een grote rol. We tellen 2.700 inwoners op een weidse oppervlakte van 5.000 hectare. Dat is omgerekend zo'n anderhalve hectare per inwoner. Ruimte zat dus om te leven, te wonen en te werken. We kennen heel veel landbouwbedrijven. Besmetting in de openlucht is moeilijker. Ik denk dat dat een belangrijke reden is. Mensen komen elkaar hier minder snel tegen dan in een grootstad. En we hebben ook geen woonzorgcentrum. Dat is natuurlijk ook een grote factor.”

Geen lange rijen

De burgemeester merkt ook dat zijn inwoners de aanbevelingen van de overheid strikt opvolgen. “Ik zie geen lange rijen aan de supermarkt, geen samentroepende mensen op het dorpsplein. Als gemeente hebben we vanaf dag één duidelijk gemaakt dat we hoopten dat iedereen in zijn kot zou blijven. Dat wordt hier heel goed opgevolgd. Daar ben ik heel blij om.” Uiteraard wordt er wel vaak gefietst op de landelijke wegen tussen Brugge en de kust. “Maar ik heb de indruk dat iedereen de ‘social distancing' goed opvolgt”, zegt De Vlieghe.

“Ziekenhuizen hebben nog plaats”

Met het domein Polderwind telt Zuienkerke wel een schakelzorgcentrum. Het is één van de zes locaties in West-Vlaanderen waar patiënten met Covid-19 die nog niet naar een ziekenhuis kunnen, of die er pas zijn ontslagen maar niet naar huis mogen, opgevangen worden. Maar dat centrum is nog niet geopend. “Het is maar de vraag of dat nodig zal zijn”, zegt Alain De Vlieghe. “Eigenlijk is dat een uitstekende plek om patiënten op te vangen. Het domein is groot en sowieso al ingericht als zorghotel. Maar zolang de ziekenhuizen in de buurt plaats hebben om coronapatiënten op te vangen, hoeft dat centrum niet in werking te treden. Laat ons hopen dat het zo is.”