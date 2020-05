Dries (31) zoekt liefdesgeluk in ‘Boer Zkt. Vrouw’: “Ik heb alles om gelukkig te zijn, maar er ontbreekt iets” Dries runt een paardenpensioen en doet ook aan veehouderij en akkerbouw Bart Huysentruyt

10 mei 2020

20u35 16 Zuienkerke “Een sportieve vrouw met een mooie glimlach.” Zo omschrijft landbouwer Dries Claeys (31) uit Zuienkerke zijn toekomstige vrouw. Hij hoopt ze te vinden via het VTM-programma Boer Zkt. Vrouw. “Ik heb niks te verliezen.”

In het landelijke Zuienkerke krioelt het nog van de landbouwactiviteit. Geen wonder, zeggen ze, dat er nauwelijks coronabesmettingen zijn vastgesteld. Iedereen woont er ver van elkaar. Maar om er een vrouw te vinden, is dat natuurlijk ook niet echt ideaal. Dat heeft boer Dries Claeys (31) de voorbije jaren al ondervonden. Wel wat relaties gehad, maar niet de gedroomde partner. Het VTM-programma Boer Zkt. Vrouw en bij uitbreiding heel Vlaanderen moet straks een handje helpen. “Eigenlijk was het programma eerst bij een vriend van me terechtgekomen”, zegt Dries Claeys. “Maar hij was niet meer single en vertelde de makers dat hij wel iemand kende die een lief zocht. Ik dacht: ik heb niks te verliezen. Waarom niet?”

Claeys werkt met zijn ouders op de ouderlijke boerderij met drie sterke pijlers: akkerbouw, veehouderij en een paardenpension. Vooral dat laatste is de ‘dada' van Dries. “Ik heb het pension vijf jaar geleden gebouwd. Er kunnen twintig paarden van eigenaars terecht voor onderdak en verzorging. Toen we de varkenshouderij hebben afgestoten, kwam er ruimte vrij en vulde mijn vader die plaats in met een paardenverblijf. Dat is stelselmatig gegroeid.”

Sympathiek en sociaal

Twee jaar geleden, toen zijn laatste relatie op de klippen liep, is Dries gestart met de bouw van een eigen woning. Die is nu af. Er ontbreekt alleen nog... een vrouw. “Dat zou wel leuk zijn, ja”, glimlacht Dries. “Ik denk dat ik alles heb om gelukkig te zijn. De juiste partner vinden zou het plaatje compleet maken. Ik val voor iemand die sociaal is, sympathiek en met het hart op de juiste plaats. Qua type heb ik een voorkeur voor een sportieve vrouw met een mooie glimlach.”

“Altijd wat te beleven”

Wat hij straks moet verwachten van de briefschrijfsters weet Dries nog niet. “Het is een avontuur, ik ben benieuwd. De vrouwen die de eindselectie halen, zullen zich hier niet vervelen. Er is altijd wat te beleven op de boerderij. Of ze van paarden moeten houden? Ik vind dat geen voorwaarde. Het zou mooi meegenomen zijn, maar ik stel op dat vlak geen eisen.”

Boer Zkt. Vrouw, Home Sweet Home, zie je komende zondag vanaf 19.55 uur op VTM. Het is de laatste oproepaflevering waarbij nog eens drie boeren zichzelf voorstellen aan Vlaanderen. De eerste drie boeren deden dat vorige zondag al.