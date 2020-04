Domein Polderwind wordt schakelzorgcentrum voor Covid-19-patiënten die ziekenhuis verlaten Bart Huysentruyt

01 april 2020

08u10 0 Zuienkerke Om de te verwachten piek aan coronapatiënten op te vangen, komt er heel binnenkort een regionaal schakelzorgcentrum in Domein Polderwind in Zuienkerke. Het centrum met hotel van het Rode Kruis moet patiënten opvangen uit de kuststreek.

De provincie West-Vlaanderen werkte de voorbije weken volop aan de oprichting van een regionaal schakelzorgcentrum om de piek aan coronapatiënten op te vangen. In zo’n centrum worden patiënten verzorgd die niet ziek genoeg zijn om opgenomen te worden in het ziekenhuis, maar nog te ziek zijn om al naar huis te gaan. Op die manier worden er in de ziekenhuizen zoveel mogelijk bedden beschikbaar gehouden. Domein Polderwind is een zorghotel met 46 plaatsen op een domein van hectares groot. Momenteel worden alle nodige medische en logistieke voorzieningen klaargemaakt. De eerstelijnszones hebben de voorbije weken hard gewerkt om het nodige zorgpersoneel voor het schakelzorgcentrum in te plannen en een bijkomende opleiding te geven. Ook Brugge krijgt zo’n schakelzorgcentrum. Als locatie is daarvoor voorlopig een vleugel van het psychiatrisch centrum Onze-Lieve-Vrouw langs de Koning Albert I-laan aangeduid. Daar zouden op korte termijn dertig bedden realiseerbaar zijn.