Dieven worden gevat door bewoner die verdachten in z'n wagen ziet zitten Mathias Mariën

07 oktober 2020

12u55 0 Zuienkerke De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee mannen aangehouden op verdenking van meerdere feiten. Opmerkelijk: de verdachten konden gevat worden nadat ze werden gevat door een bewoner wiens wagen op de oprit stond.

Een inwoner van de Molenwal in Zuienkerke merkte zondagochtend even voor 6 uur op dat er twee mannen in zijn wagen zaten. Het voertuig stond geparkeerd op de oprit. De man begaf zich onmiddellijk tot bij zijn voertuig en kon een man, die aan de bestuurderszijde zat, uit de wagen trekken en hem onder controle houden. De tweede man die in het voertuig zat kon het op een lopen zetten. Andere bewoners van de wijk hadden ondertussen de politie verwittigd. Met inzet van een patrouillehond kon ook de tweede verdachte door de politie opgepakt worden.

De politie was reeds een tijdje op zoek naar de twee verdachten, die mogelijk ook nog in aanmerking zouden komen voor andere feiten, hetgeen het voorwerp zal uitmaken van verder onderzoek. De onderzoeksrechter besloot beiden aan te houden en zij werden opgesloten in de gevangenis in Brugge.