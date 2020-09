Concert in Domein Polderwind voor mensen met handicap of jongdementie Mathias Mariën

08 september 2020

11u16 0 Zuienkerke In Domein Polderwind in Zuienkerke vindt op donderdag 10 september een bijzonder miniconcert plaats. Dat is specifiek bedoeld voor mensen voor wie de toegang tot een concertzaal niet evident is, zoals bij een handicap of jongdementie.

Zeven jonge musici van het Collegium Vocale Gent Academy brengen er werk van Haydn en Cambini. Academy is het nieuwe jongerenproject van Collegium Vocale Gent. Het werd opgezet om jonge musici in deze coronatijd een perspectief te bieden en hen te helpen hun weg te vinden in de professionele wereld. De Academy biedt hen onder andere de mogelijkheid om in een orkest te werken onder de bezielende leiding van Philippe Herreweghe.

Deze week neemt Philippe Herreweghe 50 jongeren (-30 jaar) op sleeptouw in een masterclass rond de 5de Symfonie van Beethoven. Het gaat om heel getalenteerde, pas afgestudeerde professionele musici die nu nog moeilijker dan anders aan de slag kunnen.

Voor een brede doelgroep (mensen met een handicap, personen met jongdementie en psychiatrische patiënten) brengt het ensemble, bestaande uit Bárbara Ferraz, Géraldine Clément, Teresa Madeira, Rodrigo Lopez Paz, Bernat Gili, Jonathan Van Der Beek, Théo Couillez, een livevertolking van Joseph Haydn en Giuseppe Cambini.