Carnavalsweekend start in Polderhart in Zuienkerke: “Allemaal piraatjes” Bart Huysentruyt

21 februari 2020

17u44 0 Zuienkerke Basisschool Polderhart heeft het carnavalsweekend aan de Oostkust afgetrapt. De kinderen waren vrijdag verkleed in piraatjes.

De bonte, kleurrijke carnavalstoet is een jaarlijkse traditie in Zuienkerke. “Dankzij de opa en ouders van één van onze kleutertjes rijdt er een pracht van een boot mee. Het is een prachtexemplaar, eigenhandig getekend, getimmerd en geschilderd door respectievelijke opa en ouders", zegt Ingrid Igodt van de basisschool. Deze prachtboot werd bestuurd door alle peuters en kleuters die verkleed waren in piraatjes.