Buurt protesteert tegen nieuwe aanvraag voor drie windturbines langs N31: “Onbegrijpelijk dat bedrijf maar blijft proberen” Bart Huysentruyt

09 juni 2020

08u25 4 Zuienkerke De buurtbewoners van de Vagevuurwijk in Zuienkerke zijn verbolgen. Er is immers voor de derde keer al een aanvraag ingediend voor het bouwen van drie windturbines langs de N31 nabij de Blankenbergse Steenweg. “Wij kunnen geen geluidshinder, slagschaduw en visuele hinder meer aanvaarden”, zegt de buurt.

De aanvraag van Elicio, W-Kracht en Luminus gaat over het bouwen van één windturbine op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke vlakbij de Vagevuurwijk en twee turbines op het grondgebied van Brugge op bijna identiek dezelfde plaatsen waar tien jaar geleden en in december 2018 ook een aanvraag voor werd gedaan.

De vorige aanvragen werden telkens geweigerd, onder meer na protest van de bewoners van de Vagevuurwijk, zo’n 250 meter verderop. Ook de gemeente Zuienkerke en stad Brugge adviseerden toen negatief. “Als we overlopen wat wij, als inwoners van de Vagevuurwijk, al hebben aan overlast binnen een straal van één kilometer van onze woning moeten jullie begrijpen dat wij geen extra geluidshinder, slagschaduw en visuele hinder meer kunnen aanvaarden", zegt Frank Bonneure namens het buurtcomité.

De buurt verwoordde het zo in haar bezwaarschrift: “De N31 Expresweg passeert bijna letterlijk aan onze achterdeur. We kennen veel geluidshinder, een hele dag door, met veel passerende vrachtwagens van en naar de haven van Zeebrugge. De geluidsmuur die geplaatst werd, is niet doeltreffend en niet lang genoeg. Aan de overkant van de Expresweg richting Brugge liggen er al drie rijen windmolens die heel goed hoorbaar zijn bij een zuiden- of oostenwind. Daardoor lijden we economisch verlies door waardevermindering van onze woningen. Uit recente uitspraken van geschillen leren we dat rechters van mening zijn dat betrokken woningen soms een waardeverlies kunnen kennen van meer dan de helft.”

Club Brugge

De inwoners klagen verder nog over visuele vervuiling van het landschap en verstoring van het polderlandschap. “Er wordt in hun aanvraag verwezen naar het voetbalstadion van Club Brugge, dat het uitzicht en het landschap toch zal wijzigen”, gaat Bonneure verder. Dit is te kort door de bocht. Onlangs werd namelijk beslist het stadion op de oude site in Sint Andries te bouwen.”

Halletoren

De windturbines zouden tot aan de rotor 180 meter hoog worden, bij de hoogste wiekhoogte zelfs meer dan 230 meter. Ter vergelijking: de Brugse Halletoren is 83 meter hoog. Volgens de buurt zijn dat mastodonten, die helemaal niet in het landschap passen en die ongetwijfeld voor hinder zouden zorgen. “Er wordt in de aanvraag ook totaal geen rekening gehouden met de woningen in de nabijheid. Dat stoot geweldig tegen de borst." Tot 16 juni kan er bewaar aangetekend worden tegen de plannen.