Brugsesteenweg tijdlang afgesloten na ongeval met tractor Mathias Mariën

24 augustus 2020

12u41 0 Zuienkerke De Brugsesteenweg in Zuienkerke was maandagochtend een tijdlang afgesloten na een ongeval ter hoogte van de rotonde met de Oostendsesteenweg.

Een tractor met oplegger ging er even na 10 uur aan het slippen, ramde een verlichtingspaal en een paar verkeersborden en belandde op z’n zij. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Het gevaarte dat met mest geladen was, blokkeerde de rijweg richting Wenduine. De tractor en oplegger werden getakeld door de landbouwers zelf. Vlak voor de middag was de weg weer vrij. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.