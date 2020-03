Boldershof staat wéér over te nemen Bart Huysentruyt

Café ’t Boldershof in de Kerkstraat in Zuienkerke is weer over te nemen. De vorige uitbater was er drie jaar aan de slag.

Het is blijkbaar geen sinecure om een café uit te baten in het kleine dorpscentrum van Zuienkerke. 't Boldershof is nog de enige herberg onder de kerktoren, maar wisselt wellicht weer snel van uitbater. De zaak bestaat al tweehonderd jaar. Het café, met ook een schare vaste verenigingen, heeft nochtans heel wat troeven. Vaste klanten legden er een kaartje of kwamen er biljarten. Het is Bricx Vastgoed dat op zoek gaat naar een nieuwe toekomst voor de zaak.