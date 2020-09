Bibliotheek zoekt boeken voor ruilkastjes Bart Huysentruyt

24 september 2020

14u35 1 Zuienkerke De bibliotheek van Zuienkerke is op zoek naar prentenboeken, strips en kinderboeken voor de bibliotheekkastjes.

Wie heeft er thuis nog kleuterboeken en strips liggen, mag die binnenbrengen in het gemeentehuis of in de bibliotheek van Zuienkerke. Door het grote succes van de boekenkastjes is de voorraad aan kinderboeken uitgeput. De bib is open op woensdag van 17 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur.