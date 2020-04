Bamboe vat vuur tijdens slijpwerken Mathias Mariën

17 april 2020

17u24 0 Zuienkerke In de Heerweg in Zuienkerke is vrijdagmiddag even voor half drie brand uitgebroken in de tuin van een woning.

De bewoner was in de tuin slijpwerken aan het uitvoeren toen het mis ging. Bij het slijpen kwamen nogal wat gensters vrij en die zetten een bamboe struik in lichterlaaie. De bewoner deed eerst zelf een poging om de brandende struik te blussen, maar haalde er uiteindelijk toch de brandweer bij. Die had de brand snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de bamboestruik. Niemand raakte gewond.