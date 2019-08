“Enkel als we verplicht worden, komt een fusie er” Bart Huysentruyt

21 augustus 2019

15u17 0 Zuienkerke N-VA wil de komende bestuursperiode meer gemeenten aanmoedigen om te fuseren. Ook Zuienkerke komt weer in het vizier.

Op 12 augustus verspreidde N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn startnota, een document dat de basis moest vormen voor de Vlaamse onderhandelingen. Met een korte passage over gemeentefusies: “We nodigen de gemeenten uit tot een omvattende fusieoperatie om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen.” Tijdens de vorige legislatuur kon de Vlaamse overheid 15 gemeenten verleiden om vrijwillig te fuseren. Komende legislatuur wil N-VA dus doorzetten, al maakte De Wever dat punt scherper in een eerder uitgelekte versie van zijn nota. Toch bestaat er nog geen officieel kader met welomlijnde criteria om te bepalen welke gemeenten fusierijp zijn. Op basis van het aantal inwoners komt Zuienkerke in onze regio weer in het vizier. “Ik voel de druk toenemen”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe (Lijst Burgemeester). “Maar we zijn absoluut geen vragende partij. Ik vind het nog altijd geen goed idee om aan te haken bij een buurgemeente.” Als een fusie verplicht wordt, kan Zuienkerke geen kant uit. De gemeente telt amper een kleine 3.000 inwoners. “Als het zover komt, dan hoop ik dat we zelf een keuze kunnen maken. Welke buurgemeente mijn voorkeur wegdraagt? Zeker Blankenberge niet, want wij zijn niet te vergelijken met een badstad. Dan lijkt Jabbeke misschien wel het meest logisch, maar dan nog tellen we samen maar nipt 15.000 inwoners. Ik weet niet of dat zinvoller is.”