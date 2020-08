Zoutleeuwse avondmarkt met streekproducten krijgt 500 euro subsidies van provincie DDH

05 augustus 2020

15u30 0 Zoutleeuw De avondmarkt met korte keten producenten, die in Zoutleeuw wordt georganiseerd in september, krijgt 500 euro subsidies van de provincie. Vlaams-Brabant investeert, samen met de Provinciale Landbouwkamer, ongeveer 15.000 euro in korte keten initiatieven onder het moto ‘De zomer van de korte keten’. Nieuwe initiatieven kunnen zich nog altijd aanbieden om eventueel ook subsidies te krijgen.

“Als er één zaak positief is aan het hele coronaverhaal, is het wel dat heel wat mensen opnieuw de boer om de hoek en zijn hoevewinkel ontdekken”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Vaak gaan mensen wandelen of fietsen en ontdekken ze een winkeltje dat ze niet kennen. In onze provincie wonen heel wat producenten die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun product. Iets wat je ook proeft”.

Verschillende initiatieven krijgen een financieel steuntje, zo dus ook de avondmarkt in Zoutleeuw. Bedoeling is meer mensen kennis te laten maken met die korte keten. “Dat gaat om het plaatsen van infoborden aan landbouwbedrijven, de organisatie van markten en fietstochten langs land- en tuinbouwers. Aan de organisatie van een activiteit is vaak een risico verbonden waardoor verenigingen en organisaties afhaken. Met deze subsidie kunnen we hen over de streep trekken om de stap te zetten”, besluit Swinnen.

Wie een initiatief neemt om korte-keten-producenten extra in de kijker te zetten of een activiteit organiseert, kan alle info vinden op de website van de provincie Vlaams-Brabant. Aanvragen voor subsidies moeten worden ingediend uiterlijk op 31 augustus.