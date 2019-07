Zoutleeuw krijgt eigen dancefestival. “LØVE wordt een festival om van te snoepen.” Vanessa Dekeyzer

03 juli 2019

11u39 0 Zoutleeuw Met het Deens woord voor leeuw, daarmee verwijzend naar Zout-leeuw, pakt de vzw LØVE uit met een gloednieuw en veelbelovend initiatief in de stad. “LØVE wordt een festival om van te snoepen”, klinkt het bij de organisatie.

De vzw LØVE werd opgericht door Jo Claeskens, Jelle Daniels, Thomas Dewil, Guy Dumst, Johan Vanmarsenille en Wim Willems. Zij willen Zoutleeuw op de kaart zette, cultureel en muzikaal. “Gedurfd, zonder vrees, als een leeuw, met de blik vooruit”, klinkt het enthousiast. “De combinatie van een historische locatie met een dancefestival is ongezien en zal ongetwijfeld veel volk met zich meebrengen.”

“We willen met dit dancefestival jong talent een podium geven”, gaat het zestal verder. “Maar we brengen ook bekend volk naar LØVE, deejays met nationale èn internationale ervaring. Dit kost geld en daarom zijn we op zoek naar sterke partners die net zoals wij geloven in ons project en ons willen helpen dit festival mogelijk te maken door hun naam, merk of bedrijf te willen koppelen aan ons festival.”

Het festival vindt plaats op 16 augustus op de Grote Markt van Zoutleeuw. Op het programma staan Amber Broos, Amari, Inan SH, Herbeatz, Slack Tones, Reblend Warriors, Beedeekay, DJ IW en winnaar van de DJ contest.