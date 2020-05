Zoutleeuw heeft het beste fietsrapport van het Hageland. Maar zelfs hier is nog veel werk aan de winkel Vanessa Dekeyzer

26 mei 2020

16u17 3 Zoutleeuw Het fietsrapport 2019 is niet mals voor het Hageland. Enkel Zoutleeuw scoort boven het Vlaams gemiddelde, maar op vlak van infrastructuur blijkt er nog veel werk aan de winkel. “In ons meerjarenplan 2020-2025 zijn er op dit vlak een aantal zeer concrete acties voorzien”, zegt schepen van Mobiliteit Roger Mertens (CD&V).

De stad Zoutleeuw mag juichen, want haar fietsrapport is beter dan dat van de andere Hagelandse gemeenten. “Dat is op zich heel bemoedigend”, reageert burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). “De scores wat betreft beleving en communicatie zijn prima, maar de 2,7 op 5 voor infrastructuur moet beter.”

En daar werkt het stadsbestuur aan. “De oversteken op de fietssnelwegen, Tienen naar Diest en Tienen naar Sint-Truiden, zullen extra beveiligd worden, met heraanleg indien nodig”, kondigt schepen Mertens aan. “Het is een project waar verschillende gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen aan meewerken met Zoutleeuw als leidinggevende. Het is ook de bedoeling om het functioneel gebruik van de fiets op deze fietssnelwegen te faciliteren. Vaak lopen deze fietssnelwegen parallel met de gewone verbindingswegen.”

De fietsvakken op de Steenweg worden verbeterd en beter beveiligd ten opzichte van de openbare weg, er komt een veilige oversteekplaats aan de kruising Kerkstraat en Zoutleeuwse Steenweg en het fietspad tussen het rond punt Sint-Truidensesteenweg, Ossenwegstraat, Nieuwstraat en Drieslaan wordt eveneens vernieuwd. “We stappen ook mee in het rioleringsproject van Fluvius op de Linterseweg”, gaat schepen Mertens verder. “Daar zorgen we voor de aanleg van losliggende fietspaden. Het is trouwens een algemene regel dat wij verbeteringswerken aan onze infrastructuur trachten te koppelen aan nutswerken. Dit heeft een belangrijke impact op het kostenplaatje. De timing hiervoor heeft de stad echter niet altijd in de hand.”

Modal shift

Nog op de agenda staan nieuwe fietspaden in de tweede fase van het project Leenhaag en in het project Ravelijn. “We zetten ook volop in op de modal shift om meer de fiets te gebruiken, met onder meer een fietszone in het centrum, nieuwe fietsenstallingen, mobipunten en elektrische oplaadpalen”, aldus burgemeester Herbots. “Uiteraard beseffen wij maar al te goed dat er nog mankementen en verbeterpunten zijn. Niet alles kan op één dag, niet alles kan in één legislatuur. Maar er is een duidelijke richting om het veiliger te maken voor de fietser.”