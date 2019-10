Zoutleeuw aan Zet vdt

04 oktober 2019

08u25 0

Zoutleeuw aan ZET biedt de inwoners de mogelijkheid om deel te nemen aan een burgerbevraging in het kader van de opmaak van het meerjarenplan van de stad Zoutleeuw.

Je kan jouw mening geven over de volgende thema’s: leven en omgeving, beleid, duurzaam ondernemen, vrije tijd en welzijn. Het stadsbestuur wil op deze manier een zicht krijgen op de beleidspunten die de bevolking belangrijk vindt. In een vervolgtraject worden de resultaten ook teruggekoppeld naar de burgers. De bevraging is in te vullen op www.zoutleeuw.be.