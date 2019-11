Zes maanden na windhoos wachten huurders nog steeds op herstellingen: “Ons huis is een schilderij van barsten en vochtplekken. En het wordt steeds erger” Vanessa Dekeyzer

22 november 2019

14u25 11 Zoutleeuw Op 4 juni werden enkele huizen in de sociale woonwijk Bungenveld zwaar beschadigd na de doortocht van een sterke windhoos. “Helaas is de schade vandaag nog niet hersteld en blijven de gedupeerde bewoners letterlijk en figuurlijk in de kou staan”, zegt Tinne Corthouts, wiens woning het zwaarst beschadigd geraakte. “Bovendien is de schade aan de woningen nu nog veel erger geworden dan voordien.”

Tinne neemt ons mee op een toer door het huis. De holte waar de koepel in het dak was gaan vliegen, heeft plaats gemaakt voor een isolatieplaat. “Die ligt er amper een week en dat na lang zagen van onze kant bij de sociale woonmaatschappij CNUZ”, vertelt Tinne. “Ervoor werd er enkel een vezelplaat gelegd, waardoor alle kilte gewoon binnen kon. Sinds het kouder wordt, hebben wij hier de verwarming dubbel zo hard moeten laten draaien om de kamers boven enigszins een beetje verwarmd te krijgen. Ik ben benieuwd of CNUZ die extra kosten zal vergoeden.”

Vochtplekken

Tinne neemt ons mee naar de slaapkamer, waar duidelijke vochtplekken in de muren en in het plafond te zien zijn. “We hebben onze kleerkast bovenaan met plastic zakken moeten afdekken, omdat die anders beschadigd geraakt door het vocht. Je merkt op heel wat plaatsen ook barsten in de muren op, die er voorheen niet waren. En een venster op de slaapkamer van mijn dochter is plots gebarsten. Volgens CNUZ is dat van de warmte, maar in de herfstvakantie was het naar mijn mening toch niet zo warm?”

Buiten in de tuin toont Tinne ons de constructie waarmee het dak voorlopig werd dicht gelegd. “Zie je die verschillende gaten, waardoor regen makkelijk een weg naar binnen krijgt? Het is dan ook niet moeilijk om je in te beelden dat deze situatie, bijna zes maanden na de feiten, niet zonder gevolgen blijft.”

Schilderij van vochtplekken

We gaan langs bij buren Greet en Henri, en die tonen ons wat er op dat half jaar precies is gebeurd. “Onze woning is een waar schilderij van vochtplekken en barsten geworden. We hebben een brief ontvangen van CNUZ waarbij de mogelijkheid werd geboden om naar een andere woning te gaan, maar gezien mijn zwakke gezondheid zien wij dat absoluut niet zitten”, zegt Henri. “En wie zou trouwens de verhuis betalen? Wij vragen gewoon dat er eindelijk een definitieve herstelling van onze woningen komt.”

En ook Tinne en haar gezin zien een verhuis niet zitten. “Heel ons gezinsleven en ons werk zijn afgestemd op deze omgeving. Het is jammer dat er geen andere oplossingen geboden worden. We worden afgedaan als klagers en zagers, maar ik denk dat we daar alle reden toe hebben.”

Vanaf nul herbeginnen

“Het dak is inderdaad nog niet vernieuwd en dat is ook voor ons onbegrijpelijk”, zegt Guy Dumst van CNUZ. “Meteen na de storm is er een eerste laag gebrand zodat er geen water in de woningen zou kunnen komen. Van onze kant was er het vermoeden dat het dak niet conform het lastenboek en de regels zou geplaatst zijn. Onze verzekeraar heeft daarop een gerechtelijke procedure opgestart. En dan begonnen de problemen. Er werd een expert afgevaardigd, maar die werd na het bouwverlof gewraakt, omdat hij niet onafhankelijk bleek te zijn. Alles moest dus vanaf nul herbeginnen. Intussen heeft een nieuwe expert twee weken geleden nieuwe vaststellingen gedaan. We wachten nu op de vrijgave van het dak door het gerecht, zodat de herstelling eindelijk kan beginnen.”

Guy Dumst voegt er nog aan toe dat de meerkost aan stookkosten zal verhaald kunnen worden via de verzekering. “We zetten echt druk waar we kunnen, omdat we begrijpen dat dit geen leuke situatie voor onze huurders is. Maar we nemen deze zaak ook heel ernstig, omdat we niet willen dat er nog eens een dak gaat vliegen na een storm en dat er dan misschien menselijke slachtoffers zijn. Alles moet dus goed onderzocht worden.”