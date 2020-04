Zes maanden cel voor drugdealer KAR

10u26 0 Zoutleeuw Een man uit Zoutleeuw is veroordeeld tot zes maanden cel voor het bezit van 121 gram cannabis, bestemd voor verkoop.

M.V. werd betrapt toen hij de drugs aan de man wilde brengen in Leuven op 7 juni vorig jaar. “Beklaagde heeft een ongunstig strafregister en hij is reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten”, oordeelde de rechter. Omdat de man sinds de feiten geen nieuwe feiten meer op zijn kerfstok heeft, kon de rechtbank instemmen met een straf met uitstel. De rechter veroordeelde V. tot een celstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro. De gevangenisstraf is voor de helft met uitstel en de geldboete voor 6.400 euro met uitstel. Hij moet wel enkele voorwaarden naleven zoals de drugs afzweren en elk contact met het drugmilieu verbreken.