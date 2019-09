Zeldzame konijnen, ganzen en kippen ontvangen als eerste in Vlaanderen het Levend Erfgoedlabel Hof ter Hoeven in Zoutleeuw zet in op zeldzame dierenrassen Vanessa Dekeyzer

24 september 2019

18u15 0 Zoutleeuw Hof ter Hoeven aan de Pottekaasstraat in Zoutleeuw heeft als eerste in Vlaanderen het Levend Erfgoedlabel mogen ontvangen van het Steunpunt Levend Erfgoed (SLE). Op gronden rond deze vierkantshoeve lopen immers oude rassen gedomesticeerde dieren rond, die vroeger op de boerderij of op het neerhof gehouden werden.

“In de moderne landbouw is dat niet meer het geval. Veel lokale rassen dan ook zeldzaam geworden, een aantal stierf uit”, zegt Jan Martens, voorzitter SLE. “Heel wat autoriteiten, verenigingen, organisaties, bedrijven en individuen zijn bereid om samen te werken om die rassen te redden. Om die inspanningen te erkennen, hebben we nu het label Levend Erfgoedhof in het leven geroepen. Dat label verduidelijkt dat op dit Levend Erfgoedhof gewerkt wordt aan het behoud van onze oorspronkelijke rassen.”

De allereerste mensen die zo’n label in ontvangst mogen nemen, zijn Rudy Collaer en Geert Palmen van Hof ter Hoeven in Zoutleeuw. Zij verbouwden vijf jaar geleden een vierkantshoeve uit tot natuurproject en vakantiewoning. Dat erfgoed hier een grote rol speelt, kan je zien aan de inrichting van de hoeve, waar heden en verleden in elkaar lopen. Maar ook in de weide zijn heel wat authentieke erfgoeddieren te spotten.

“Wij hebben Mergellandschapen, Vlaamse ganzen, Dendermondse eenden, verschillende soorten kippen zoals de Gele van Haspengouw, de Bassette, de Brakel Hoen en de Vlaanderse Koekoek en tot slot verschillende soorten konijnen als Blauw van Ham, het Steenkonijn, Belgisch Zilver en Parelgrijs van Halle”, vertellen Rudy en Geert. “De mensen die hier komen overnachten, stellen we graag voor aan onze dieren en daarbij valt het toch telkens op hoe weinig gekend deze soorten nog zijn.”

Rudy en Geert hadden ook al de eer om mee te kunnen werken aan het project ‘Fier op je hoeve van hier’, waar vooral erfgoed in samenwerking met de natuur en de dieren voor hun hoeve centraal stond. “De weilanden hier worden in samenwerking met een lokale boer beheerd zonder pesticiden en meststoffen. Stukken die niet gemaaid kunnen worden, worden begraasd door de Mergellandschapen. Zo krijgen we het beeld van oudsher met begrazing in de fruitboomgaard. De boerenzwaluw is zich hier komen nestelen om zich te goed te doen aan het water uit de poelen en de vijver en allerlei insecten, die voorkomen in de buurt van de dieren.”

Meer info over hoe je zo’n Levend Erfgoedhoflabel kunt behalen, vind je op www.sle.be. Voor meer info over Hof ter Hoeven kan je terecht op www.hofterhoeven.be.