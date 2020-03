Zeldzame handjesereprijs beschermd op begraafplaats Vanessa Dekeyzer

06 maart 2020

15u41 1 Zoutleeuw De begraafplaats van Zoutleeuw is een van de laatste groeiplaatsen van de handjesereprijs in Vlaanderen. Natuurpunt bracht deze bijzondere vindplaats in kaart, plaatst met medewerking van de stad nu twee informatieborden en bakent de zones af waar de soort goed vertegenwoordigd is.

Elk jaar in maart-april kan je op de begraafplaats van Zoutleeuw handjesereprijs aantreffen, een zeer zeldzaam plantje dat vroeg in het voorjaar bloeit en hooguit 20 centimeter groot wordt. De naam wijst op de handvormige bladeren. De prachtige diepblauwe bloemen zijn nog geen centimeter in doorsnede. Toch zijn deze vroege bloemen belangrijk voor de eerste insecten, omdat ze bloeien in een periode waarin nog weinig andere soorten dit doen. Tegen half mei zijn alle plantjes weer verdwenen en is het wachten op de volgende lente.

Grootste Belgische groeiplaats

“Op de begraafplaats van Zoutleeuw bevindt zich de grootste Belgische groeiplaats van de soort”, vertelt Roosmarijn Steeman, plantenkenner van Natuurpunt. “Handjesereprijs was vroeger vooral te vinden op akkers met wintergraan, maar door de moderne landbouwmethodes is het daar verdwenen, net als veel andere bijzondere akkerkruiden. Deze soorten kunnen alleen nog terecht op andere terreinen die open gehouden worden, zoals kerkhoven. Daardoor zijn er nog maar een paar vindplaatsen van handjesereprijs in ons land. In een paar hoekjes van dit kerkhof waar onkruid minder intensief wordt bestreden, weet dit plantje al zo’n 50 jaar te overleven.”

Om het voortbestaan van deze unieke soort te garanderen, wordt nu op twee groeiplaatsen op de begraafplaats niet aan onkruidbestrijding gedaan en pas vanaf eind mei geschoffeld, zodat andere, meer competitieve plantensoorten dit stuk niet kunnen overwoekeren. Deze zones zijn afgebakend met houten paaltjes en er staat een infobord bij, zodat bezoekers begrijpen dat dit niet om verwaarlozing gaat en dus zeker niet zelf ingrijpen tegen het onkruid.

Op maandag 9 maart zal schepen Paul Matheus (CD&V) de informatieborden onthullen op de begraafplaats van Zoutleeuw.