Wzc De Vesten introduceert het ‘tentcontact’: “We houden ons woonzorgcentrum hermetisch gesloten” Vanessa Dekeyzer

14 mei 2020

16u34 0 Zoutleeuw Opnieuw bezoek van buitenaf ontvangen, maar tegelijk het woonzorgcentrum hermetisch afgesloten houden, hoe doe je dat? In het woonzorgcentrum De Vesten in Zoutleeuw heeft men daar een oplossing voor bedacht. Zo werd een grote tent voor het woonzorgcentrum neergepoot, die voorzien werd met vier aparte en veilige bezoekersruimtes.

Het is bijna een unicum, maar in woonzorgcentrum De Vesten hebben ze geen enkel geval van corona gehad. Op 2 mei werden de 65 residenten en het 61-koppige personeelsteam getest en iedereen testte negatief op Covid-19. “De volgehouden inspanningen hebben tot dit positief resultaat geleid”, zegt Marleen David, dagelijks verantwoordelijke wzc De Vesten. “Van bij de start van de crisis hebben wij zowel het bezoek in ons woonzorgcentrum stopgezet, toen dat nog niet verplicht was, en hebben wij ook onze vrijwilligerswerking stopgezet om zoveel mogelijk invloeden van buitenaf te bannen.”

In het woonzorgcentrum willen ze het graag coronavrij houden. “Nu de algemene maatregelen steeds verder versoepeld worden, bestaat er een reële kans op een heropleving van het virus en dat baart ons toch wel wat zorgen”, zegt dokter Willy De Vadder, raadgevend arts van De Vesten. “Zeker omdat wij toch heel dicht bij de zwaarst getroffen regio Sint-Truiden gelegen zijn. Vandaar dat wij een versnelling hoger geschakeld hebben en een nieuw bezoekersplan uitgedokterd hebben, waarbij ons woonzorgcentrum toch hermetisch gesloten blijft.”

Zitzones met volgnummer

Naast het terrascontact op een stukje afgesloten tuin, dat al heel snel na de start van de crisis georganiseerd werd om de bewoners toch nog enige vorm van contact met de buitenwereld te laten behouden, is er nu de ‘bezoekerstent’ of het ‘tentcontact’. “In deze tent zijn er vier ruime zitzones met een eigen volgnummer, telkens voor een resident met haar of zijn bezoeker”, legt hoofdverpleegkundige Tatjana Desmet uit.

“We laten de bezoekers met een korte tussentijd aankomen, zodat zij zich elk individueel kunnen klaarmaken in de naastliggende voorbereidingstent. Elke bezoeker moet zijn of haar temperatuur laten meten, uitgebreid de handen wassen en ontsmetten, een verklaring op ede afleggen dat hij of zij geen ziektesymptomen heeft en een mondmasker dragen. Daarna kan deze plaatsnemen aan de tafel en door plexiglas met hun familielid, die ook een mondmasker draagt, een gesprek voeren.”

Kuisen, kuisen, kuisen

Uiteraard worden de ontmoetingsruimtes telkens opnieuw volledig ontsmet. “Kuisen, kuisen en kuisen. Dat is wat ons onderhoudspersoneel de voorbije maanden veelvuldig gedaan heeft. In deze periode zijn de mensen samen met het technisch personeel en uiteraard ons zorgend personeel nog belangrijker dan ooit. Dus dank u aan iedereen”, besluit secretaris Pieter Vanhoutte.