Wie strooit er schroeven op straat? Bewoners zijn lekke banden beu en gaan ze zelf oprapen Kristien Bollen

13 februari 2020

17u56 25 Zoutleeuw De bewoners van Bos, een gehucht in Zoutleeuw, zijn het kotsbeu. Sinds half december kregen velen er al een lekke autoband, telkens door een schroef. De bewoners vechten terug, door zelf te speuren naar schroeven op de weg. De politie voert intussen een onderzoek naar de mysterieuze schroevenzaaier. “Wie houdt zich hier in godsnaam mee bezig?”, wil iedereen weten.

Al sinds half december krijgen bewoners van Bos om de haverklap een lekke band. “Het kan al eens gebeuren natuurlijk. Een schroef in je band kan van overal komen. Pas toen we hoorden dat ook andere bewoners hetzelfde hadden voorgehad, kregen we argwaan. In heel Bos staan nog geen dertig huizen, zeker tien mensen hebben al lek gereden, sommigen al meermaals. Sinds we weten dat iemand systematisch schroeven rondstrooit in de buurt, speuren we dagelijks de grond af”, vertellen twee dames uit de buurt die liever anoniem blijven. “Je weet maar nooit waartoe zo iemand in staat is.”

Zwarte gyproc

Het gaat niet om gewone schroeven, maar om zwarte, nieuwe exemplaren van 35 millimeter lengte. “Iedere dag doen we minstens een wandeling van 4 à 5 kilometer, soms meerdere malen. Telkens gaan we gewapend met een zakje of doosje om ze te verzamelen. Soms kunnen we er slechts enkele aantreffen, maar in één dag hebben we er al ook 35 verzameld.”

Bosstraat en Leeuwerweg

Opvallend is ook dat er eigenlijk maar twee straten getroffen worden. “In de Leeuwerstraat (in het centrum, waar ook de meeste huizen staan) hebben we er eigenlijk nog nooit gevonden. In de Leeuwerweg is slechts beperkt verkeer, maar de Bosstraat is zowat de enige echte toegangsweg. Iedereen die hier woont moet dus door die straat. Iedere dag opnieuw treffen we er daar aan, soms wel tot driemaal op één dag toe. Ook op de ‘route’, de fietsweg van Tienen naar Zoutleeuw hebben we er al aangetroffen, maar nog niet zo veel.”

Korte wandeling: 13 stuks

We besluiten een stukje met de dames mee te wandelen. Vrij snel botsen we op de eerste exemplaren. We hebben er al snel 13 bijeengesprokkeld. “Ze kunnen werkelijk overal liggen”, zeggen de dames. “Zowel op de kant van de weg, in het midden of net in de berm. Met enkele tegelijk of een heel eind van elkaar verspreid.” Tijdens de wandeling kruisen we twee mannen en we begroeten elkaar. “Ah, ook schroeven gevonden?”, klinkt het. Michel Hayen en José Capellen blijken in Zoutleeuw zelf te wonen en komen er regelmatig wandelen. “We hebben er zelf al verschillende malen aangetroffen tijdens een wandeling”, zeggen de twee mannen. “We rapen die dan op en nemen ze mee. We hebben er al zeker vijftig verzameld”, getuigen Michel en José.

“Wie doet nu zo iets?”, willen ook zij weten. Dé vraag van de inwoners van Bos. “We begrijpen het echt niet, hoor. Iedereen kent hier iedereen. In het begin dachten we nog dat iemand die kon verloren hebben, maar het is nu wel duidelijk: dit is met opzet. Of we een vermoeden hebben ? Er wonen niet zoveel mensen hier, maar er komen dagelijks tientallen mensen wandelen en fietsen. Begin maar, hé ?”

Al zesmaal lek

Het gezin van S. D. uit de Leeuwerweg werd al zes keer het slachtoffer van de schroevenzaaier. Een dure grap. “Ikzelf vond op een dag twee schroeven in een band”, vertelt de 22-jarige studente. “Mijn ouders hadden al eerder lekgereden en mijn papa heeft zich intussen een kit aangeschaft om zelf een band te herstellen. Dat heeft hij al 4 keer mogen doen. Maar we hebben intussen al twee keer een andere band moeten plaatsen omdat er schroeven in de flank staken, dat kan je niet herstellen. Ook mijn zus reed al eens lek toen ze ons kwam bezoeken”, vertelt S.. “Intussen is het hier de gewoonte geworden dat je bij thuiskomst je banden controleert.”

Buurtoverleg en onderzoek

Eerder deze week was er een overleg met buurtbewoners, burgemeester, de eerste schepen en de politie. “Aan de buurtbewoners hebben we gevraagd om telkens foto’s te maken van de plaats waar de schroeven lagen en een melding te maken bij de politie. Ook de wijkagent voert een intens onderzoek naar de dader. Als hij of zij gevat kan worden zullen we trachten de kosten te verhalen. De eerste meldingen kregen we pas dit jaar. Intussen hebben we al eens de borstelwagen ingezet om de straten vrij te maken”, vertelt eerste schepen Roger Mertens, die evenmin gespaard bleef.