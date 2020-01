Wie is de schuldige in het trieste verhaal van het vastgebonden damhertje? Vanessa Dekeyzer

02 januari 2020

16u27 8 Zoutleeuw In Zoutleeuw reageren veel mensen geschokt op de foto van het opgesloten damhertje dat met de achterpoten vastgebonden werd gevonden in een weide achter de basisschool van Budingen. Het beestje moet daar zo drie weken gelegen hebben en stierf uiteindelijk aan zijn ernstige verwondingen. Er loopt een onderzoek naar de schuldige(n).

De foto van het verwonde hertje werd intussen massaal gedeeld. “Toen we het diertje gevonden hadden, hebben we meteen geprobeerd om de touwen los te maken, maar dat was niet evident want er bleek ook nog een strakke nylon strap rond de poten te zitten”, zegt P., die liever anoniem wil blijven. “Dit was duidelijk niet per ongeluk vastgemaakt. Intussen was al een veearts gebeld en ter plaatse gekomen. Die zag meteen dat geen hulp meer kon baten voor het arme diertje. De bloedvaten en de pezen waren tot op het blote bot doorgesneden door het touw en het hertje was volledig uitgeput. We hebben het dier dan ook uit zijn lijden verlost met een spuitje.”

Niets gedaan

De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen. “Wat bleek nu: de politie had drie weken geleden samen met dierenwelzijn een hert gevangen en om het dier beter in bedwang te houden, hadden we een touw en een strap rond de poten gebonden om vervolgens het ontsnapte hert terug in de afgesloten weide te zetten”, vertelt P. “Net toen ze in de weide waren, kon het hertje zich lostrekken, nog voor de touwen verwijderd konden worden. Politie en dierenwelzijn konden het dier niet meer vangen en besloten dan om de eigenaar te verwittigen, zodat die het nodige kon doen. Maar die persoon heeft uiteindelijk niets gedaan en niemand heeft nog omgekeken naar het hertje, met alle gekende gevolgen.”

Bij oppositiepartij N-VA reageert men boos. “De stad moet dringend ingrijpen om dergelijke toestanden te voorkomen, want er loopt nog een twintigtal herten rond op deze weide”, zegt raadslid Lode Everaerts. “Deze dieren zijn ondervoed en niet goed verzorgd. De grond is kaal gegeten, dus ik vermoed, net als de buren, dat de herten regelmatig uitbreken in een zoektocht naar voedsel. Als stad met het label van diervriendelijke gemeente moeten we optreden.”

Schepen van Dierenwelzijn, Annita Reniers (CD&V), is het eens met Lode. “Morgen ga ik aangifte doen van ondervoeding en dan zullen we zien wat er kan gebeuren zodat de andere hertjes geholpen kunnen worden.”