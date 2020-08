Werkman valt van ladder en vervolgens uit raam op eerste verdiep Kristien Bollen

14 augustus 2020

17u49 4

In de Schipstraat in Zoutleeuw is vrijdagnamiddag rond 13.50 uur een arbeider gewond geraakt. De 58-jarige man uit Hasselt was in de badkamer een douche aan het betegelen toen het plots fout liep. De man viel van zijn ladder en vervolgens door het openstaande raam op het eerste verdiep. Een voorbijganger trof de gewonde man aan. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoeddienst van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden.