Werken in Het Vinne zijn opnieuw van start gegaan Vanessa Dekeyzer

01 april 2020

16u15 0 Zoutleeuw De grootse waterwerken aan de bodem van het meer in provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw konden dankzij het droge weer van de afgelopen weken hervat worden. Het grootste natuurlijke meer van Vlaanderen ondergaat een grondige sanering van de bodem om de rijke biodiversiteit in de toekomst alle kansen op ontwikkeling te geven.

Eind januari werden de waterwerken in Het Vinne stopgezet omdat de bodem van het meer te nat was. Maar het droge weer van de afgelopen weken heeft er ondertussen voor gezorgd dat de omstandigheden voor de hervatting van de saneringswerken steeds beter worden.

De grachten zijn allemaal geruimd zodat het water beter afgevoerd wordt en er is gestart met het frezen van de tientallen stronken die achter gebleven zijn op de bodem van het meer. In de loop van de volgende weken gaan de arbeiders het achtergebleven takhout op de bodem afvoeren en de houtopslag aan de rand verwijderen. “We kregen voor deze werken een afwijking op het soortenbesluit van de Vlaamse overheid”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de Provinciedomeinen. “Hierdoor kunnen de saneringswerken voortgezet worden, ook tijdens het broedseizoen.”

Tijdens het broedseizoen zal er immers geen water in het meer zijn. Daardoor is er niet voldoende voedsel en broedgelegenheiden voor de vogels, zoals de woudaap, de roerdomp of de blauwborst zodat ze Het Vinne ook zullen ontwijken. “Als we nu niet doorwerken, riskeren we bovendien dat het leefgebied van de broedvogels nog veel langer ongeschikt zou zijn. Door de werken deze lente en zomer verder te zetten, kunnen ze afgerond worden tegen de volgende natte periode in de winter van 2020”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Wandelen in het natuurdomein Het Vinne is toegelaten op voorwaarde dat men zich houdt aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus: als je in de buurt woont, in gezinsverband of met twee en afstand houden, niet picknicken of op een bank zitten.