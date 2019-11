Werken aan asielcentrum nog niet afgerond Vanessa Dekeyzer

18 november 2019

Er is nog steeds geen exacte openingsdatum voor het asielcentrum in Dormaal. Dat meldt men bij Fedasil. “We hebben nog geen precieze datum omwille van operationele redenen zoals bij elke opstart.” Aanvankelijk was de opening voorzien in oktober, maar de werken in het voormalige woonzorgcentrum Philemon en Baucis aan de Zoutleeuwse Steenweg duurden langer dan gepland. “De werken zijn nog steeds aan de gang”, weet burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). “Wanneer die afgerond zijn, kan er een brandweerverslag opgemaakt worden.”