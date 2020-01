Waterwerken Het Vinne voorlopig stopgezet door te natte bodem Vanessa Dekeyzer

22 januari 2020

18u10 1 Zoutleeuw De waterwerken in Het Vinne in Zoutleeuw zijn voorlopig stopgezet omdat de bodem van het meer te nat is. De werken zullen na het broedseizoen hervat worden.

Het grootste natuurlijke meer van Vlaanderen ondergaat momenteel een grondige bodemsanering om de rijke biodiversiteit in de toekomst alle kansen op ontwikkeling te geven. “Toen we vaststelden dat de kwaliteit van het water in het meer achteruitging en het leven in het meer bedreigde, hebben we de nodige maatregelen genomen om de rijke biodiversiteit te beschermen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de Provinciedomeinen. “Via een grondige sanering willen we het unieke biotoop op en rond Het Vinne voor de toekomst veilig stellen. Tegen eind 2021 moet het meer volledig hersteld zijn.”

Het meer werd al grotendeels droog gelegd. Deze drooglegging liep in september en oktober vorig jaar vertraging op omdat er toen 20 ton vissen werden afgevangen en naar andere openbare wateren overgebracht. “Deze week zouden de werken van start gaan”, zegt Liesbet Cox, domeinbeheerder van het Vinne. “Maar al snel bleek dat de bodem van het meer nog te nat is. De grote machines raken vast in de modder. De werken verder zetten zou heel duur zijn en bovendien veel schade aan de bodem en de omliggende natuur veroorzaken.”

Na broedseizoen

Daarom besliste de provincie Vlaams-Brabant de bodem tijdens de volgende maanden verder te laten opdrogen. Om de uitdroging te versnellen, zullen de afvoergrachten zoveel mogelijk vrij gemaakt worden. “De saneringswerken zullen pas verder gezet worden na het broedseizoen”, klinkt het.

Na de werken zullen de omstandigheden voor de meeuwen, woudaapjes, futen en andere watervogels optimaal zijn en kunnen ze weer massaal hun weg naar provinciedomein Het Vinne vinden. “Tijdens de werken blijft het provinciedomein toegankelijk voor het publiek”, zegt Liesbet. “Bezoekers kunnen begeleide wandelingen volgen die meer informatie geven over de werken en het herstel van de fauna en flora.”

Vanaf augustus kunnen bezoekers, wandelaars en natuurliefhebbers wel tijdelijk hinder ondervinden door de werken. Op www.vlaamsbrabant.be/hetvinne of de Facebook-pagina Provinciedomein Het Vinne is alle info te vinden.