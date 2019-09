Waterbar maakt zijn opwachting op de Getecorrida vdt

16 september 2019

15u22 2 Zoutleeuw Woensdag 18 september gaat de 18de editie van de Getecorrida van start in het stadspark van Zoutleeuw. In het kader van de Vlaamse Veldloopweek organiseert de sportdienst van Zoutleeuw samen met Moev deze sportieve start van het schooljaar.

“Dit is een veldloop voor Zoutleeuwse lagere scholen waar 500 kinderen het hele jaar naar uitkijken”, klinkt het. “Eerst is er voor iedereen een duurloop in de natuurlijke omgeving met daaropvolgend de scholenestafette. In deze estafette brengen de scholen per geslacht en leeftijd hun beste lopers naar voren en strijden ze voor de eer. Nieuw dit jaar is de waterbar gemaakt door de technische dienst. Om het verbruik van plastic te verminderen, kunnen kinderen gratis hun drinkbus vullen met water ter vervanging van de flesjes die ze vroeger kregen."