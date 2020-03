Wagen raast door voortuin en knalt tegen woning : bewoonster net aan andere zijde in tuin, brandweer moet gevel stutten Kristien Bollen

23 maart 2020

18u41 13

Op de Linterseweg in Budingen bij Zoutleeuw verloor deze namiddag rond 14.15 uur de bestuurster van een wagen de controle over het stuur. De dame moest uitwijken voor een vrachtwagen die afdraaide waarom ze ook nog eens gas gaf. Met haar Opel raasde ze door een voortuin en knalde tegen de gevel van een woning. De bewoonster van het huis, een 67-jarige dame, was juist aan het tuinieren. Gelukkig net aan de andere kant in de voortuin. Zowel de bewoonster als de bestuurster van de wagen die in de buurt woont, kwamen er met de schrik van af en bleven ongedeerd. Zowel de wagen als de woning brachten het er minder goed van af. De Opel Zafira bleek niet meer rijvaardig en brandweer moest een deel van de voorgevel stutten.