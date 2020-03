Vrouw beschimpt bakker, buurvrouw en agent: vier maanden cel Kim Aerts

30 maart 2020

16u08 0 Zoutleeuw Een vrouw uit Zoutleeuw is na verzet veroordeeld tot vier maanden cel voor slagen, vernielingen, smaad en het gevangen houden van haar oudere buurvrouw.

Het is niet duidelijk waarom Fatima L. in 2016 telkens in een Franse colère ontstak. Aan de maatschappelijke enquête weigerde ze elke medewerking. Feit is dat ze op 6 februari 2016 bij de plaatselijke bakker een mand met kinderspeelgoed door de winkel gooide, met een plastic bak de winkelbediende in het gezicht sloeg en een reclamepaneel tegen de toonbank gooide omdat ze zogezegd niet bediend werd. Ze stond om 6.55 uur in de winkel, maar die bleek toen nog niet open om klanten te ontvangen. Twee maanden laten viel L. ’s ochtends binnen bij haar 72-jarige buurvrouw. Ze sloot de voordeur af en ze nam de draagbare telefoon van het slachtoffer om te bellen. Ze weerhield haar buurvrouw ervan om naar buiten te vluchten. Toen de zeventiger buiten geraakte, kon ze hulp inschakelen. L. spuwde daarbij in het gezicht van de oudere vrouw. Uiteindelijk was het de man van L. die haar mee naar huis moest nemen. De buurvrouw verkeerde in shock en ze was gewond aan haar rechterpols.

Middelvinger

Op 2 november 2015 kwam het opnieuw tot een incident tussen L. en een taxichauffeur. Toen een politie-inspecteur tussenkwam, begon ze luidkeels te roepen en stak ze haar middelvinger op naar de agent. Bij haar verhoor herinnerde de vrouw zich naar eigen zeggen niets meer. L. werd in eerste aanleg veroordeeld tot zes maanden cel. Na verzet achtte de rechter alle tenlasteleggingen bewezen, maar ze veroordeelde de vrouw tot vier maanden cel en 156 euro boete. “De beklaagde heeft blijk gegeven van agressief en onvoorspelbaar gedrag. Ze heeft niet meegewerkt aan de maatschappelijke enquête die de rechtbank bevolen had. Zij zou ondertussen verhuisd zijn en alleen wonen”, wist de rechter. L. is niet aan haar proefstuk toe, ze liep al meerdere veroordelingen op. Ze heeft altijd ontkend problemen gehad te hebben. “Ze was niet bereid probatiemaatregelen na te leven of een alternatieve straf te aanvaarden. In totaal moet ze 1.000 euro schadevergoeding aan de slachtoffers.