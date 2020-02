Vlaamse subsidies voor het verkeersveilig maken van de schoolomgevingen Vanessa Dekeyzer

13 februari 2020

17u19 2 Zoutleeuw De stad Zoutleeuw wil tegen 1 september 2020 haar schoolomgevingen veiliger maken. Daartoe diende ze een subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid in. “We zijn super trots dat we ongeveer de helft van het budget dat we willen investeren gesubsidieerd krijgen”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Zoutleeuw telt acht scholen en dus ook acht schoolomgevingen. “Wij willen die duidelijker in het straatbeeld brengen”, zeggen schepen Roger Mertens (CD&V) en burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). “Vorige legislatuur is er wel al geïnvesteerd in verkeersveilige maatregelen aan school De Bron in Budingen. Dat deden we samen met subsidies van de provincie. Om nu ook de andere schoolomgevingen aan te pakken, doen we graag beroep op de Vlaamse overheid.”

En die kwam over de brug met een subsidie van bijna 32.000 euro. “Wij verdubbelen dit bedrag om snel en efficiënt maatregelen uit te voeren, zoals bijvoorbeeld een uniforme bevlagging aan de scholen, pictogrammen op het wegdek en paaltjes om de scheiding tussen voetpad en weg beter te accentueren. We zijn ook aan het nadenken om een fietszone te maken van de wegen die naar de scholen leiden maar dat is voor een later moment.”