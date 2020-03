Vijf jaar rijverbod en zes maanden cel voor recidivist KAR

24 maart 2020

14u39 0 Zoutleeuw Een man is in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar rijverbod, zes maanden cel en 8.000 euro boete. Rudi K. werd in Zoutleeuw betrapt op het rijden onder invloed terwijl hij van de politierechter niet meer de baan op mocht.

Rudi K. werd op 23 januari 2018 gecontroleerd door de lokale politie. Die stelde vast dat K. tot 20 maart van dat jaar niet meer plaats mocht nemen achter het stuur. Dat was het gevolg van een veroordeling voor de politierechtbank in februari 2017. Een ademtest wees uit dat de man bovendien ook onder invloed van alcohol reed. K. verklaarde dat hij onderweg was om een dak te gaan repareren na zware regenval. “Een noodgeval”, volgens de man. Daar hield de rechtbank geen rekening mee. K. kreeg zowel in beroep als in eerste aanleg vijf jaar rijverbod, een boete van 8.000 euro en een celstraf van zes maanden opgelegd. Hij moet ook opnieuw slagen voor de vier proeven van het rijbewijs alvorens terug de weg op te mogen. “Voorgaande veroordelingen hebben beklaagde niet tot inkeer gebracht over zijn verantwoordelijkheid in het verkeer”, concludeerde de rechter.