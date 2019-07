VIDEO. Verven, UNO spelen en bellenblazen: koningin Mathilde bezoekt met veel enthousiasme speelplein Ruimte in Zoutleeuw Vanessa Dekeyzer

12 juli 2019

15u22 0 Zoutleeuw Niemand minder dan koningin Mathilde was vrijdag te gast in Zoutleeuw om 30 jaar speelpleinwerking Ruimte te vieren. De monitoren en de jongeren verwelkomden de vorstin met veel warmte. Samen speelden ze een potje kaarten, maakten ze een mooie tekening met verf en er werden bellen geblazen.

Ruimte is een integratiespeelpleinwerking voor kinderen met en zonder een beperking. “We werken samen met KVG Zoutleeuw, de katholieke vereniging voor mensen met een beperking”, zegt medeverantwoordelijke Hilde Vandevelde. “Onze werking bestaat uit twee weken speelpleinen in de grote vakantie en uit nog heel wat andere activiteiten doorheen het jaar, zoals het sinterklaasfeest, tal van uitstappen en workshops. Telkens schrijven we maximaal veertig kinderen in om de werking zo kwalitatief mogelijk te houden. Voor de kinderen die helaas op de wachtlijst komen te staan, proberen we steeds een oplossing te vinden.”

De kinderen en jongeren worden begeleid door een twintigtal jonge vrijwilligers. “Zij krijgen geen financiële beloning, zoals bij andere speelpleinwerkingen in de buurt wel het geval is, maar wel een pak knuffels, mensenkennis en opvoedkundige inzichten, en veel liefde die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken”, vertelt Hilde nog.

Vol enthousiasme

Koningin Mathilde bracht de speelpleinwerking vrijdag een bezoekje. Ze luisterde met veel aandacht naar de uiteenzetting over de werking. Daarna gaven de kinderen en jongeren van Ruimte een mooi optreden. Bij het bezoek aan de klassen van het College, waar Ruimte de speelpleinen elk jaar organiseert, schoof Mathilde een stoeltje bij om mee te verven en een praatje te slaan. “Ik heb aan de koningin verteld dat ik hier graag kom, dat ik nog naar school ga en twee dagen per week op een boerderij help”, vertelt de 20-jarige Thibo Wuestenberghs uit Geetbets. “De koningin was heel vriendelijk en ik vond dat ze heel mooi aangekleed was. Ik heb zelfs een selfie met haar mogen nemen. Ik ga de foto nu wel niet boven mijn bed hangen, maar die zal wel ergens anders een mooi plaatsje krijgen.”

Na het verven speelde Mathilde een potje UNO. “Ik speel dat ook met mijn kinderen”, zei ze. Helaas was de tegenstand te sterk en kon ze niet winnen. Dan maar buiten spelletjes spelen. Bellenblazen was ze niet verleerd en ook aan parachutespelletjes nam ze enthousiast deel. Als afscheid mocht Mathilde nog een kunstwerk in ontvangst nemen, gemaakt door de kinderen en jongeren van Ruimte. Daarna werd ze uitgezwaaid. “Zoveel voorbereiding en het bezoek is helaas al voorbij”, zegt medeverantwoordelijke Heidi Dewil. “Maar het was echt super fijn en alles is goed verlopen voor iedereen. Op naar nog eens 30 jaar Ruimte!”