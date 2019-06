VIDEO. Slechtvalkje zit vast in kruis op Sint-Leonarduskerk: gevaarlijke reddingsactie eindigt in mineur Vanessa Dekeyzer

02 juni 2019

13u52 3 Zoutleeuw Een spectaculaire reddingsactie lokte zondagochtend heel wat bekijks. Een jonge slechtvalk was met zijn poot vast komen te zitten in het kruis op de ongeveer 40 meter hoge Sint-Leonarduskerk. Het klimteam van de brandweer van Leuven slaagde erin het dier te bevrijden, maar volledig uitgeput overleefde het jong dit hachelijk avontuur niet.

“Om 5.30 uur werd ik wakker door een luid gekrijs”, zegt Guy Briers, die over de kerk woont. In de nestkast in de toren van de kerk huist al enige tijd een koppel slechtvalken, dat recent drie jongen kreeg. “Toen ik buiten keek, zag ik dat een van die jongen met zijn poot in een lus van het kruis verstrengeld zat. Het dier fladderde hevig om zichzelf te bevrijden, maar slaagde daar niet in. Ik heb daarop het Natuurhulpcentrum en de brandweer gebeld.”

Aanvallen van moederslechtvalk

De brandweer verwittigde op haar beurt het klimteam, om de grote afstand van om en bij de 40 meter te kunnen overbruggen. Voor de redders was de onderneming niet zonder gevaar, want de mama en papa slechtvalk cirkelden boven het kruis rond. “Vooral de moeder was duidelijk ongerust over haar jong en voerde enkele schijnaanvallen uit”, zegt Mathieu Helleputte, vrijwilliger van het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen.

Terwijl het klimteam van de brandweer urenlang verwoede pogingen ondernam om het dier met een speciale stok uit het torenkruis te bevrijden, verzwakte het dier zienderogen. Vermoedelijk was het al gestorven toen men er uiteindelijk toch in slaagde om het jong los te maken, waarna het nog een val van enkele meters tot op een zijdak van de kerk maakte. “Het is jammer dat het zo moest eindigen”, zegt Mathieu. “Even was er twijfel of het wel om de vastgeraakte slechtvalk ging, omdat er ook verwondingen aan de vleugel te zien waren, maar die zullen bij de val opgelopen zijn.”

We wisten dat het moeilijk zou worden om het dier nog levend beneden te krijgen. Het is jammer, maar we hebben gedaan wat we konden Fré

Voor het klimteam van de brandweer was het alvast een bijzondere zondagvoormiddag. “Je staat niet elke dag op 40 meter hoogte op de rand van het dak van de kerk”, aldus Fré, de man die uiteindelijk de slechtvalk kon bevrijden. “Gelukkig zijn we goed opgeleid en hebben we een fantastisch team, dat goed samenwerkt. We wisten dat het moeilijk zou worden om het dier nog levend beneden te krijgen. Het is jammer, maar we hebben gedaan wat we konden.”