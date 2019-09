Video: Overleg met minister De Block over komst asielcentrum in Dormaal levert niets op. “We gaan over tot acties”, klinkt het bij het actiecomité. Vanessa Dekeyzer

05 september 2019

11u43 13 Zoutleeuw Op de gemeenteraad van donderdagavond maakte burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) aan de raadsleden bekend dat er een overleg had plaatsgevonden met minister Maggie De Block (Open Vld) over het geplande asielcentrum. “Samen met Annelies van het actiecomité hebben we alles uit de kast proberen te halen om de minister van gedacht te doen veranderen, maar tevergeefs. Zij blijft bij haar standpunt.”

Woensdagavond vond een tweede informatievergadering plaats over het geplande open asielcentrum voor maximaal 130 personen in Dormaal. De Halleman zat afgeladen vol met ongeruste en boze inwoners van Zoutleeuw. Zij kregen van burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) te horen dat heel de gemeenteraad zich met man en macht zal verzetten tegen de plannen en een dringend overleg met minister De Block (Open Vld) vraagt.

Dat overleg kwam er sneller dan gepland. Donderdagochtend zaten de burgemeester en Annelies van het actiecomité op het bureau van de minister in Brussel. “Het gesprek liep heel moeizaam”, zegt Annelies. “De minister had op alle vragen al een antwoord klaar en het was snel duidelijk dat ze niet van gedacht zou veranderen. Nu moeten met het actiecomité overleggen wat we gaan doen. Acties zullen zeker volgen. We denken bijvoorbeeld aan een manifestatie, mits toelating van de stad. Onze actie met de zwarte vlaggen breiden we nog verder uit en we gaan ook overal affiches hangen. Het is duidelijk dat we onze strijd tegen de komst van dit asielcentrum niet zullen staken. Niet geschoten is altijd gewonnen.”

Ook het stadsbestuur geeft zich nog niet gewonnen. “We gaan bekijken welke juridische stappen we kunnen ondernemen tegen het besluit van Fedasil, dat van de minister ontbreekt nog steeds. Binnen de acht dagen vragen we dus een dringend advies in bij een onafhankelijk juridisch kantoor. Tegelijk moeten we realistisch zijn en bekijken hoe we de nodige begeleiding kunnen voorzien voor onze bewoners, die zich terecht zorgen maken.”

Alle gemeenteraadsleden keurden op de raad nog een motie goed, die stelt dat het woonzorgcentrum zich niet leent voor een asielcentrum en dat de inplanting van zo’n centrum in een klein dorp met amper een tweehonderdtal huishoudens niet draagbaar is. “Het doet me vooral pijn dat onze gemeenschap door heel dit dossier uit mekaar gedreven wordt”, zegt een duidelijk vermoeide burgemeester Herbots. Maar nogmaals, we geven niet op en zullen de beslissing van de minister verder aanvechten.”