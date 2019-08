Video: Massaal protest tegen komst van asielcentrum in Dormaal. “Dit plan mag niet doorgaan!” Vanessa Dekeyzer

29 augustus 2019

08u27 14 Zoutleeuw Het Kosterhuis in Dormaal was niet groot genoeg voor de infovergadering over het geplande asielcentrum in het woonzorgcentrum Philemon en Baucis aan de Zoutleeuwsesteenweg. Burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) kreeg meteen alle slijk over zich heen. “We moeten actie ondernemen”, klinkt het vastberaden bij de inwoners.

“Een open asielcentrum voor 130 personen inplanten in een rustig klein dorp van amper 800 inwoners is om miserie vragen”, dat is de conclusie van de bewoners van Dormaal. “Hoe kon de gemeente hier niets van weten en hoe is het mogelijk dat dit van bovenhand zomaar opgedrongen wordt?”, vragen ze zich openlijk af.

Burgemeester Boudewijn Herbots legde op de infovergadering rustig uit dat de stad absoluut niet betrokken was bij de besprekingen. “Dit is een huurovereenkomst van 18 maanden tussen Anima Care, de eigenaar van het gebouw, en Fedasil. Ik heb dit ook nog maar ‘officieel’ begin deze week vernomen. Wij worden voor blok gezet en ik mag het komen uitleggen.”

“Mijn zoon en zwangere schoondochter hebben vanochtend het contract getekend voor de aankoop van een huis, vijf huizen verder dan het asielcentrum. Was er vroeger gecommuniceerd, hadden ze niet getekend”, zegt een vrouw boos. “Mijn tuin ligt net naast de tuin van het geplande asielcentrum”, haalt een andere vrouw aan. “Daar is niet echt een afscherming tussen. Wie gaat die betalen, want ik wil mijn kinderen wel beschermen. Of ik heb een beter idee, mijn hond houdt niet van ‘bruine mensen’.”

De frustratie en ongerustheid zitten de bewoners duidelijk hoog. “Elke gemeente moet precies zijn asielcentrum hebben, om Fedasil te verrijken, maar de regering zou beter iets doen aan de in-en uitstroom via efficiënte dossierbehandeling”, riep Lode Everaerts van oppositiepartij N-VA. Ook Vlaams Belang was niet verwonderlijk ruim vertegenwoordigd, maar ook mensen van Scherpenheuvel-Zichem, waar sinds eind 2015 een asielcentrum gevestigd is, waren present. “Het asielcentrum in onze gemeente had al gesloten moeten zijn, maar al twee keer is er een verlenging goedgekeurd. De overheid doet maar op.”

Die mensen zullen hier doelloos rondhangen en voor overlast zorgen, want Dormaal heeft geen enkele voorziening.” Bewoners

Een garantie dat het asielcentrum in Dormaal na 18 maanden zal sluiten, is er vandaag ook niet. “We snappen bovendien niet dat er in een woonzorgcentrum, dat vandaag 53 mensen huisvest, plots 130 mensen mogen verblijven. Gaan ze die mensen stapelen?” Boudewijn Herbots belooft dat er een brandweerverslag zal opgevraagd worden om de veiligheid te garanderen. “En waarom wordt aan dit gebouw geen bestemming gegeven voor mensen in nood uit eigen land. De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg en in de psychiatrie zijn zo groot! Nee, nu moeten wij mee betalen voor een asielcentrum dat totaal niet thuishoort Dormaal. Hier is geen enkele voorziening: geen busvervoer, geen school, geen café, geen beenhouwer. Wat zullen die mensen dan doen? Hier doelloos rondhangen, op pleinen, op terreinen van voetbalclubs, en voor overlast zorgen. En wat bij overlast? Zal de politie kunnen en durven ingrijpen?”

Op heel wat vragen bleef het antwoord woensdagavond uit. Volgende week woensdag zal er opnieuw een vergadering plaatsvinden in aanwezigheid van Fedasil. “En misschien kan er al nagedacht worden over de aanstelling van een topadvocaat om dit plan niet te laten doorgaan”, klinkt het. “Wij zijn met 800 bewoners, die allen willen delen in de kosten. Als de stad hier ook zijn deel bijdraagt, moet dat lukken!”