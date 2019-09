Video: Is de politie klaar voor een asielcentrum? Nee. Korpschef Stephan Gilis is formeel: we hebben hier niet voldoende middelen voor. Vanessa Dekeyzer

05 september 2019

08u57 0 Zoutleeuw Donderdagavond vond een tweede informatievergadering plaats over het geplande asielcentrum in Dormaal. De Halleman zat afgeladen vol met ongeruste en boze inwoners van Zoutleeuw. Zij kregen van burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) te horen dat heel de gemeenteraad zich met man en macht zal verzetten tegen de plannen en een dringend overleg met minister De Block (Open Vld) vraagt. Dit asielcentrum past niet in een klein dorp als Dormaal.” Korpschef van PZ Getevallei Stephan Gilis beaamt dat volmondig.

Op heel wat plaatsen op de Zoutleeuwsesteenweg hangen zwarte vlaggen uit. Hiermee tonen de omwonenden dat ze geen open asielcentrum voor maximaal 130 personen in hun straat willen. Er wordt vooral gevreesd dat de veiligheid in het gedrang komt. “Ik leef met de mensen mee en deel hun bezorgdheid”, zei korpschef Stephan Gilis. “Zijn wij als politie klaar voor zo’n asielcentrum? Nee. Zijn er hier voldoende middelen voor? Nee. Onze mensen draaien nu al veel ploegen en zijn slechts enkele dagen per maand vrij. We zijn volop aan het aanwerven, maar vandaag zijn we onderbemand. We zullen dan ook een negatief veiligheidsadvies geven aan de minister betreffende het dossier van het asielcentrum in Dormaal.”

Burgemeester Boudewijn Herbots herhaalde op de bewonersvergadering nog eens dat het stadsbestuur op geen enkel moment betrokken is geweest in het dossier en dat er nog steeds geen officieel schrijven hierover binnen gekomen is. “We zijn enorm boos dat dit ons door de strot geduwd wordt. Nul communicatie is er geweest. En ook in Anima Care, die het gebouw zal verhuren aan Fedasil, zijn we ontgoocheld. Het vertrouwen is geschonden.”

Het stadsbestuur heeft nu een brief opgesteld, die ondertekend is door alle Zoutleeuwse partijen, gericht aan minister van Asiel en Migratie Maggie De Block. “We leggen daarin uit dat het woonzorgcentrum zich niet leent voor een asielcentrum en dat de inplanting van zo’n centrum in een klein dorp met amper een tweehonderdtal huishoudens niet draagbaar is. Alle verhoudingen geraken zoek. Dit is gewoon onrealistisch.”

De stad legde op de bewonersvergadering ook een petitie neer, die massaal ondertekend werd door de aanwezigen. “Deze gaan we samen met de geformuleerde bemerkingen van onze bewoners meenemen naar het overleg met minister De Block”, aldus burgemeester Herbots. “We gaan er honderd procent voor dat er geen asielcentrum komt, maar we willen ook geen zand strooien in de ogen van onze inwoners: het is uiteindelijk de beslissing van de minister alleen. Daarom bewandelen we ook andere paden en bekijken we samen met enkele juristen wat we allemaal kunnen doen om te vermijden dat er een asielcentrum in onze gemeente komt. En tegelijk vragen we uitdrukkelijk aan de federale overheid om het asielbeleid planmatig en fatsoenlijk aan te pakken.”