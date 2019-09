Video. Fedasil komt uitleg geven over asielcentrum in Dormaal, publiek verbolgen: “Dit was een echte schertsvertoning” Vanessa Dekeyzer

17 september 2019

11u31 25 Zoutleeuw Fedasil kreeg maandagavond de wind van voren tijdens de informatievergadering met de bewoners van de Zoutleeuwsesteenweg over de komst van een open asielcentrum. Vooral enkele nieuwe gegevens, zoals het feit dat het centrum ook ‘s nachts openblijft en dat het er niet maximaal maar minimaal achttien maanden zal zijn, schoten in het verkeerde keelgat bij de aanwezigen.

Fedasil was er duidelijk niet gerust op maandagavond, want de pers werd netjes uit de zaal gezet. Maar ook de gangen van het stadhuis hebben oren. Na de uitleg over hoe een asielcentrum in het algemeen werkt, ging men bij Fedasil specifiek in op de situatie in Dormaal, waar binnenkort in het huidige rusthuis Philemon en Baucis een open asielcentrum voor maximaal 130 personen wordt ingericht. “Het centrum is bedoeld voor een gemengd publiek”, klonk het. “De nadruk ligt wel op opvang van kwetsbare personen.”

Meteen kwam vanuit het publiek de opmerking dat het woonzorgcentrum zich niet leent voor de opvang van zoveel personen. «Ga je die mensen daar misschien stapelen?» Fedasil sprak de inhumaniteit van deze huisvesting tegen. «De normen voor een asielcentrum liggen lager dan in de bejaardenzorg en bovendien zullen we nog werken uitvoeren in het centrum, zoals een uitbreiding van het sanitair.»

Busabonnement

Toen iemand in de zaal aan de afgevaardigd spreker van Fedasil vroeg of hij wist hoe het woonzorgcentrum er uit zag, antwoordde die ‘neen’. « Fedasil huurt dus een gebouw waarvan het niet weet hoe het eruit ziet, laat staan dat de omgeving dan gekend is», klonk het boos bij een buurtbewoner. «Dormaal is een klein dorpje, zonder veel voorzieningen, waar gaan die mensen hun bezigheid vinden?» Volgens Fedasil zullen de asielzoekers voornamelijk met hun busabonnement naar de omliggende steden trekken. En ook in het centrum zal er gezorgd worden voor activatie en ontspanning, via onder meer taallessen en fietslessen. Kindjes worden ook begeleid naar de scholen.

Heel wat bewoners stelden vragen over de veiligheid. «We moeten ons ervan bewust zijn dat het hier gaat om mensen zoals u en ik», zei de afgevaardigde van Fedasil. «Het gaat dus niet om criminelen. Mochten er zich toch problemen voordoen, maar ik verwacht uit ervaring dat er weinig impact op de omgeving zal zijn, is er een telefoonnummer waarop de mensen terecht kunnen, dag en nacht. Er zijn volcontinu ervaren mensen van ons aanwezig en in de beginfase werken we bijkomend met een externe bewakingsfirma. In het asielcentrum is er ook een intern huishoudelijk reglement en werken we met aanwezigheidscontroles. En uiteraard is ook de politie te contacteren bij problemen en starten we een buurtwerking op.»

Onbepaalde duur

Afhankelijk van de in-en uitstroom van asielzoekers zal het centrum in Dormaal open blijven voor onbepaalde duur. «Dat is een volledig nieuw gegeven», klinkt het bij het actiecomité ‘Geen asielcentrum in Dormaal’. Wat gaat er nog allemaal bijkomen misschien? Deze infovergadering was een echte schertsvertoning!»

Oppositiepartij N-VA steunt het actiecomité. «Een kleine dorpskern op deze manier ontregelen, getuigt van weinig empathie met de bewoners en van slecht politiek beleid”, zegt gemeenteraadslid Lode Everaerts. “We vragen ook volledige inzage en openheid in dit dossier, want er stellen zich toch nog heel wat vragen. Onze mensen hebben recht op de waarheid!”

