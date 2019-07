Verboden vuur te maken op kampeerplek Het Vinne vdt

24 juli 2019

In de natuurgebieden van het Agentschap Natuur en Bos geldt code oranje met betrekking tot brandgevaar. “Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet en laat kinderen niet zonder toezicht op het terrein”, klinkt in de waarschuwing.

In provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw neemt men deze waarschuwing over. “Dit betekent dat het op de paalkampeerplek van Het Vinne verboden is om vuur te maken. Dit wordt aangegeven via affiches in het domein en via de Facebookpagina”, zegt domeinbeheerder Liesbet Cox.