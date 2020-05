Vandalen vernielen balen stro

08 mei 2020

Een landbouwer stelde vrijdagvoormiddag rond 11.15 uur vast dat vandalen de strobalen in een weide langs de Budingenweg in Zoutleeuw vernield hadden. De man had daags voordien de strobalen geperst en in plastic folie ingepakt. Vandalen bleken de pastic volledig stuk gesneden te hebben van alle strobalen. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.