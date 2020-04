Uitbaters van Bloemenatelier Lotus moeten deuren toe houden. “Terwijl buur, een AVEVE winkel, lustig verder handel mag drijven!” Vanessa Dekeyzer

10 april 2020

16u56 0 Zoutleeuw Voor Dirk en Hans van Bloemenatelier Lotus aan de Grote Steenweg in Zoutleeuw is de maat vol. “Wij moeten met lede ogen toekijken hoeveel mensen in de AVEVE, vlak naast ons gelegen, dagelijks tal van mensen perkgoed en plantjes aankopen, terwijl wij de deuren gesloten moeten houden. Overheid, word eens wakker!”

Al jaren werken Bloemenatelier Lotus en naaste buur AVEVE als goede buren samen, maar corona zou nu wel voor wat wrevel kunnen zorgen. “Het is niet dat we onze buurman met de vinger willen wijzen”, zeggen Dirk en Hans. “Voor ons gaat het om de oneerlijke concurrentie die de overheid creëert. Alle winkels van AVEVE en van Horta mogen open blijven omdat ze dierenvoeding verkopen. Ik ben onlangs zelf naar de Horta geweest voor een zak katteneten. Alle andere mensen rondom mij namen geen dierenvoeding mee naar de kassa, wel plantgoed, potgrond en bloemetjes, dingen die wij nu normaal ook goed verkopen, maar wij mogen dat niet, zij wel. Dagelijks zien wij hier mensen uit de AVEVE komen met slaplantjes en ander plantgoed. Dat is toch niet essentieel? Of is het de bedoeling dat wij nu ook enkele duizenden euro’s gaan investeren in dierenvoeding, zodat wij ook weer de deuren mogen openen?”

“Ofwel sluit je alles, want je kan evengoed dierenvoeding in de Delhaize of de Colruyt kopen, ofwel open je alle tuincentra. Zo simpel is het”, zegt Dirk. “Wij kunnen perfect in onze winkel de social distancing respecteren, wat in veel andere winkels niet kan gezegd worden en die toch open zijn. Toen ik naar het warenhuis ging, kreeg ik ruzie met andere klanten, die zich niet hielden aan de anderhalve meter afstand. In onze zaak kan je perfect controleren of die afstand wel bewaard blijft en ingrijpen als dat niet zo is.”

Moederdag

Dirk en Hans hebben meteen na de gedwongen sluiting wel een online verkoop op poten gezet. “Maar dat is bijzonder vermoeiend om zo te werken. Wij krijgen vaak bestellingen binnen via allerhande kanalen en ook het leveren vraagt tijd en moeite. Van 6 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds zijn we in de weer om alles toch zo goed mogelijk te beredderen, terwijl het andere tuincentra gewoon in de schoot geworpen wordt.”

De uitbaters van Bloemenatelier Lotus stuurden via hun boekhouder al een klachtenbrief naar de overheid. “Er moet maar eens snel duidelijkheid komen, want er komt een bijzondere periode aan voor de bloemen-en plantenwinkels: Moederdag. Normaal starten we in de derde week van april de voorbereidingen hiervoor op. Maar zijn we tegen dan weer open? Als wij op 3 mei bericht krijgen dat we weer mogen open gaan, kunnen wij niet zomaar onze leverancier bellen, een ‘bestellingske’ doen en de week erna 250 tot 300 leveringen doen. Dat is gewoon niet haalbaar. Als wij woensdag niet meer nieuws hebben na de nationale Veiligheidsraad roep ik alle uitbaters van de gesloten tuincentra op om samen klacht in te dienen tegen de overheid, de AVEVE’s en de Horta’s, die blijkbaar meer macht hebben dan de kleine zelfstandigen. De maat is nu wel vol!”