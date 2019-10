Twee procedures bij Raad van State tegen komst asielcentrum Vanessa Dekeyzer

16 oktober 2019

De komst van het asielcentrum blijft Dormaal beroeren. Actiegroep Genoeg is Genoeg trekt naar de Raad van State met een spoedprocedure om de komst van dit centrum tegen te gaan en ook Vlaams Belang heeft een verzoekschrift ingediend bij diezelfde Raad van State. Volgens de partij kan de veiligheid van zowel de asielzoekers als de omwonenden niet gegarandeerd worden. Dinsdag organiseerde Vlaams Belang ook een infoavond in De Passant in Zoutleeuw met Dries Van Langenhove. “Wij gaan bij de Raad van State vechten voor de veiligheid van onze zonen en dochters op straat”, zei Van Langenhove strijdvaardig.